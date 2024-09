TÖÖINTERVJUU | Milleks Urmas Sõõrumaale veel kolmas EOK presidendi ametiaeg? „Lapsuke tuleb korralikult käima õpetada“

EOK presidendivalimistele pühendatud Delfi „Tööintervjuu“ viimases osas saab sõna viimasena meie laua taga käinud kandidaat ja ühtlasi istuv EOK president Urmas Sõõrumaa, kes kandideerimiseks vajalike eelhäälte esitamise päevaks lõi letti 25 alaliidu toetused. Kersti Kaljulaidi selja taga oli 13. septembriks 45 EOK liiget, Erich Teigamäel 17. Kandideerimiseks oli vaja 15 toetushäält. EOK president valitakse 11. oktoobril. Kokku on EOK liikmeid 123.

Nii kaua, kui Sõõrumaa tahab Eesti sporti valitseda, on seda varem teinud vaid üks EOK president - 2001.-2012. aastani seda ametit pidanud Mart Siimann. Milleks 2016. aastal esimest korda ametisse valitud ja viimases hääletusvoorus Jüri Ratast vaid ühe häälega löönud Sõõrumaal kolmandat ametiaega on vaja?

Nagu näiteks: kas juhendamiskeelu saanud treener, kes on veel kõigele lisaks kriminaaluurimise all (Mehis Viru), peaks saama tegutseda edasi mitteametlikult ja seda veel tiitlivõistlusel oma sportlast juhendades? 2019. aastal, kui Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu olid Seefeldis kinni võetud, kirjutas Sõõrumaa arvamusartikli, milles tänast Mati Alaveri ja poja dopinguvõtule kaasa aidanud Andrus Veerpalu nende pakutud elamuste ja ka õppetundide eest - oli see ikka päris kohane?