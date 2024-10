Miks Rovanperä Kesk-Euroopa rallil ei stardi? Latvala: me ei saa teda sundida

„Meil ​​oli Kallega kokkulepe selleks hooajaks teatud arvuks rallideks. Ja loomulikult sõitis ta meie eest ka Poolas [ Sebastien Ogier õnnetuse tõttu ]. Algne plaan oli tuua Kalle ka Kesk-Euroopa rallile, kuid nüüd tuli seda plaani [Poola ralli tõttu] muuta ja see pole enam võimalik,“ selgitas Latvala DirtFishile.

Latvala ei varja, et vajanuks meeskondliku MM-tiitli heitluse jaoks ka Rovanperä panust. Noor soomlane on tänavu võitnud juba neli rallit.

„Muidugi oleksime tahtnud Kallet kaasata, aga meil on [lepingus] maksimaalne rallide arv ja me ei saa teda sundida sõitma,“ sõnas Latvala.

„Esiteks, mis puudutab sõitjate MM-tiitlit, siis teame, et selle saavutamine hakkab väga raskeks muutuma,“ vihjas Latvala hetkeseisule, kus Ogier kaotab liider Thierry Neuville `ile juba 41 punktiga.

„Ma arvan, et meie peamine eesmärk on praegu tootjate meistritiitel. Tšiilis suutsime vahe vähendada 35-lt 17-le punktile. Ja see annab tõesti head lisaenergiat ja motivatsiooni kõigile meie meeskonnaliikmetele,“ lisas Latvala.