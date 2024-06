FOTO | Sebastien Ogier tegi Poolas avarii ja viidi helikopteriga haiglasse

Twitteri kasutaja Francesco Gatto kirjutab, et avariipaik asub Poola ralli 10. ja 14. katsel viis kilomeetrit peale katse starti. Pilt viitab, et õnnetus võis juhtuda piiratud nähtavusega künka peal.

Poola ralli pressiesindaja Andrzej Borowczyk on öelnud, et Ogier’ga midagi tõsist ei juhtunud. Mõlema sõiduki liikumiskiirus oli mehe sõnul niivõrd väike, et välistab tõsised vigastused. Borowczyki sõnul on võimalus, et prantslane saab juba peagi haiglast välja.