Selver x TalTech langes Meistrite liigas kuldse geimiga. Toobal: see oli väga valus kaotus

Möödunud neljapäeval Kalevi spordihallis toimunud avamängu võitsid pealinlased Hollandi tiimi, Kevin Saare koduklubi Doetinchemi Orion Starsi 3:0. Nii vajati Hollandis toimunud kordusmängus vähemalt kaht geimi, et edasipääs meistrite liiga teise eelringi kindlustada.

„Võid emotsioonid alla suruda ja seda enda sees hoida, võid ka karjuda, aga see väga palju ei muuda. Kuna saime vastase, keda olime võimelised võitma, siis see on väga valus,“ tõdes peatreener Andres Toobal järgmisel päeval.