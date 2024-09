Andres Toobal Meistrite liiga kordusmängu eel: meie trumbiks on hea serv

„Trennides on vahepealsel ajal olnud nii head kui halba, aga me ei saagi ühe hea mänguga kõike korda teha, see on normaalne. Avakohtumises saadud võit tähendab, et tekitasime endale lihtsalt ühe võimaluse. me ei saa öelda, et oleme kuskile edasi jõudnud, aga see andis enesekindlust, et kui vastane müüd väga hästi mängib, siis meil on veel see loteriigeim, mille me boonusena kaasa saime. Nemad peavad 3:0 või 3:1 võitma, et kuldset geimi mängida,“ sõnas juhendaja.