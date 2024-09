VIDEO | RAJU puuris taas pöialt vigastanud Maikel Astur pidi The League’ist loobuma

28-aastane endine kikkpoksija Astur võitis oma vabavõitluskarjääri kolmandas profimatšis 22-aastast brasiillast Alisson Marreirat kohtunike ühehäälse otsusega. Juba enne RAJU-t oli tema nimi kirjas ka The League’i osalejate nimekirjas, kuid täna teatasid korraldajad ja ka Astur ise, et paraku ta seal üles ei astu.

„Lõin oma pöidla uuesti katki ja käsi on kipsis. Kiirustasin, et saaks Rajul võistelda. Nüüd kavatsen ennast ilusti terveks ravida ja siis vaatame, mis järgmine üritus on,“ ütles Astur.

Asturi hiljutisest Youtube’i videoblogi episoodist selgub, et kaugel polnud ka RAJU-st loobumine.

„Viskasin eilses sparringus parema ülekäelöögi. Tabasin otse pähe tugevasse osasse ja lõin oma pöidla puruks. Läksin EMO-sse, pandi käsi kipsi. Öeldi, et selle peab lahendama operatsiooni teel. Nii et nüüd olen kodus, ootan, millal helistatakse ja tehakse käele operatsioon, pannakse liigese kohale plaat sisse ja lapitakse käsi kokku. Esialgse info kohaselt augusti lõpus saan hakata saja protsendiga lööma, mis jätab mulle paarinädalase akna, et ajada ennast vormi ja võistelda RAJU-l,“ rääkis Astur kaamera ees 18. juulil.

Vaata kogu videoblogi episoodi, mis kajastab Asturi ettevalmistust RAJU-ks, siit:

Eile teatasid The League’i korraldajad, et annab välja ajaloo esimese Balti WBC tiitlivöö, millele heitlevad kehakaalus 72,6 kg taipoksi reeglitega (5x3 min) Allan Volosatõh (6 võitu, 4 kaotust) ja leedulane Matas Pultaražinskas (11 võitu, 4 kaotust). Mõlemad mehed on 23-aastased.

Teistest matšidest on The League välja hüüdnud veel järgmised vastasseisud:

Sigrid Kapanen vs. Hannah Turner (GBR) -63,5kg, PRO MUAY THAI MMA KINNASTEGA 3x3 minutit

Ruslan Mitjajev vs. Daniel Baleca MDA -75kg , PRO MUAY THAI MMA KINNASTEGA 3x3 minutit

Undercard matšidest on kinnitatud:

Rasmus Maivel EST vs. Edvard Zakarjan EST -69kg, SEMI-PRO K1 3x3 minutit.