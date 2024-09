Riho Rannikmaa kaitsja: see süüdimõistev otsus toob treenerite töösse uued riskid

Tartu ringkonnakohus nõustus eile Viru maakohtu eelmise aasta 1. novembril tehtud otsusega, et Riho Rannikmaa on süüdi teise inimese kehalise väärkohtlemisel valu põhjustamises. Samas leidis ringkonnakohus, et Rannikmaa pole kannatanule tervisekahjustusi tekitanud.