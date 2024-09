EOK alustas uue peasekretäri otsinguid

„Minu viimane tööpäev Eesti Olümpiakomitee peasekretärina on 18. oktoober. Siiralt, on olnud au ja rõõm olla osa Eesti olümpialiikumise 100 aastast. Aga tark on millalgi kõrvale astuda ja see hetk on käes,“ seisis Suklese avalduses.