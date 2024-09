Siim Sukles lahkub EOK peasekretäri kohalt. „Tark on millalgi kõrvale astuda“

„Olen olnud kahel erineval perioodil olümpiakomitee tegevjuht kokku 16 aastat. Aastad, mis on olnud täis tohutult emotsioone, suurte muutuste ja projektide käivitamisi, eredaid medaleid ja nagu ikka ka tagasilööke. Olla osa rahvusvahelisest olümpialiikumisest niivõrd kaua on hindamatu kogemus, mida on raske millegi muuga asendada. Nii nagu mu hing, kirg ja süda on siiani meie kultuurieluga, on ja jääb ka sport minu sisse lõpuni,“ teatas Sukles.