Tippturniiril juhtohjad haaranud Kristin Tattar: olin juba unustanud, mis tunne on liider olla

Teise eestlannana osalev Maria Liivamägi (+9) on avaringi järel 40. ehk eelviimane.

Viimati juuli lõpus European Openil võidutsenud Tattarile valmistas avapäev positiivse üllatuse. „Kuna viimastel võistlustel olen heitlikult mänginud, siis olen ootused väga madalale seadnud. Olin juba unustanud, mis tunne on võistluspäev liidrina lõpetada. See on tore tunne ja meeldiv üllatus,“ sedastas Tattar.