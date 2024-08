MM-tiitlit kaitsma asuv Kristin Tattar: praegu tundub uskumatu, kuidas suutsin magamata edukalt mängida

Jõuproovi eel rääkis Tattar väljaandele Disc Golf Network, et ta on viimasel ajal oma vaimse poolega palju tööd teinud ja ta loodab sellest ka võistlustel kasu lõigata.

„Olen õppinud oma emotsioone paremini kontrollima. Veel eelmisel aastal oli olukordi, kus ma ei suutnud mõnel suurturniiril üldse magada. Seda just ärevuse tõttu,“ tunnistas Tattar. „Praegu tundub uskumatu, kuidas suutsin niimoodi edukalt mängida. Olin ärevil ja muretsesin. Seda isegi olukordades, kus sain aru, et see pole vajalik.“