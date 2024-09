Miks otsustas Tapa klubi käsipalli meistriliigast loobuda? „Meil ei jätkunud kvaliteediga mängijaid“

„See oli valus otsus, kuid siis jõudsime järeldusele, et mängime esiliigas. Esiliigas on positiivne see, et noored saavad natuke jõukohasemaid mänge ja kindlasti saame võidulõhna nuusutada. Nii et jah, meil ausalt öeldes ei jätkunud kvaliteediga mängijaid. Viie-kuuekesi alustada... Noh sellega ei tule välja. Meeskonnas peab ikkagi vähemalt 20 kvaliteediga mängijat olema,“ sedastas Jaanis.