Vahekohtus karistuse poole lühemaks saanud HC Tallinn naaseb järgmisel aastal võistlustulle. „Tegime ka ise vigu“

Risto Lepp : „Usun, et tegime vahekohtu ees soliidsed kaitsekõned ning esitasime veenvad kirjalikud seisukohad. Tulemusena saime kinnitust oma hinnangule, et algselt määratud karistus oli liiga karm. Tõsi, vahekohus ei soostunud karistust päris nullima. Oleme senini arvamusel, et see ei ole asjaolusid arvestades õige, sest klubi ei loobunud võistlustel osalemisest omatahtsi ja kergekäeliselt, vaid mängijate boikotist tekkinud sundseisus. Klubi juhtkond möönab ka omapoolseid möödalaskmisi, kuid kogu vastutust klubi õlule panna ei ole õiglane.“

„Ehkki me ei ole otsusega lõpuni rahul, leidsime suuremat pilti vaadates, et targem on vahekohtu otsust mitte kaevata Rahvusvahelisse Spordiarbitraaži ega Tallinna Ringkonnakohtusse, et mitte aega, raha ja energiat raisata. Neelame üheaastase võistluskeelu alla, kuna me ei tahtnud hakata teadmatuses ja huupi uueks hooajaks võistkondi komplekteerima. Läks nagu läks, aga kuna Eesti on nii väike, siis ei saa üldse välistada, et tulevikus teeme koostööd edasi. Poisid on ägedad kutid ning soovin neile uueks hooajaks edu,“ lausus Lepp.