Oliver Kullamäe mängis USA-s LeBron Jamesi poja vastu

„Üleeile see siis juhtus. Oliver kirjutas, et oli õnn mängida LeBron Jamesi poja Bryce’i vastu,“ sõnas Kullamäe. „Kui ma küsisin, kuidas oli mängida, siis oli vastus väga lihtne: „Suht noob oli, aga tugev, raisk!““

„Ma arvan, et see [noob] on umbes nagu Ivar korvpalliväljakul,“ üritas Kullamäe noob’ile vastet leida. „Poiss mul mängu jagab ja pole suu peale kukkunud.“

Kullamäe sõnul on Euroopa meeskonnas mängijaid ka Leedust, Hispaaniast, Itaaliast ning on ka üks soomlane ja üks lätlane: „Need on 2007. aastal sündinute hulgast välja valitud mängijad. Saalis on hästi palju skaute ja tähtsaid isikuid jälgimas. See on tore vaheldus, näevad, kuidas USA noorte korvpall välja näeb.“