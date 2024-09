VAATA JA KUULA | „Pihtas-põhjas“: Kas noortekoondised tuleks ära kaotada? Esimeste ametlike mängudega paanika lahti

Sel korral lahati pikemalt väljaütlemisi, mis jäid silma-kõrva Optibet Eesti-Läti korvpalliliiga hooaja eelselt pressikonverentsilt. Mõnes liinis paugutati päris hoolega. Näiteks: „töö Keilas on nagu Madridi Realis, Tartus ei saagi enam omadele kaasa elada, kõva käega treener ongi õige suund tulemuse tegemiseks“ jne.

Lisaks lipsas Viimsi peatreenerilt Valdo Lipsult üle huulte, et noored mehed ei peagi suvel noortekoondistesse minema, sest tegelikult oleks vaja tegeleda enda arendamisega. Kas noortekoondised tuleks seesuguse avalduse peale kinni panna või väljaütlemises midagi ikkagi ei klapi?

Eesti meeste karikavõistlustel peeti esimesed ametlikud kohtumised ja kohe oli paanika lahti. TalTech/Alexela materdas Pärnu Sadamat ja Rapla Utilitas alistas oodatult Keila korvpallikooli. Mõlemas mängus kadus pinge esimese poolajaga. Kaotajate reageeringud ja väljaütlemised said mahlased... Kas liiga vara ei ole paanikat ülesse kiskuda või ongi õige lähenemine, et iga mäng loeb ja kui pilt on kole, siis kohe kõri pihku?