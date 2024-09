Toyota muudab taktikat. Latvala: näha on, et vaid kahe põhisõitjaga tiitleid ei võida

Jaapani autotootja rallimeeskond alustas tänavust hooaega vaid kahe põhisõitjaga: Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta . Valitsev maailmameister Kalle Rovanperä võttis vaheaasta ning on kaasa löönud vaid osadel rallidel. Kaheksakordne ilmameister Sebastien Ogier on juba paar aastat sõitnud pooliku programmi alusel.

Tänavune hooaeg pole Toyota leerile aga soovitud kujul kulgenud. Meeskondlikus arvestuses ollakse kolm etappi enne aasta lõppu Hyundaist 35 punktiga maas. Tiimi esisõitjaks on kerkinud vanameister Ogier, kes kaotab liider Thierry Neuville ’ile 38 ja Ott Tänakule nelja silmaga. Nii palus meeskond prantslaselt Soome ralli järel, et ta neli viimast etappi kaasa teeks.

Tiimi pealik Jari-Matti Latvala tõdes portaalile Motorsport.com, et edaspidi vaid kahe põhisõitjaga suurt mängu ei mängi. „Tänavune on näidanud, et 2025. aastaks vajame kolme meest, kes teevad kaasa kogu hooaja,“ märkis soomlane. „Nüüdseks on selge, et kahe põhisõitjaga tiitlit ei võida.“