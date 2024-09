Teigamägi ja Sõõrumaa on enesekindlad, et kandideerimiseks vajalikud hääled on koos. Tõde selgub hommikul

11. oktoobril valitakse Eesti olümpiakomiteele uus president ja asepresidendid. Teadaolevalt on presidendiks pürgijaid kolm: 2016. aastast selles ametis olnud Urmas Sõõrumaa, praegune asepresident ja Eesti kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi ja augusti lõpus planeeritavast kandideerimisest teatanud Kersti Kaljulaid.

Sel esmaspäeval kell 7.13 saabus ajakirjanike postkasti Kaljulaidi esindava Taavi Linnamäe (Impact Consult) aadressilt pressiteade, mis ütles, et endisel Eesti Vabariigi presidendil on koos 25 toetushäält, mis teebki temast ametliku kandidaadi.

„President Kersti Kaljulaid, kes augusti lõpus teatas, et kaalub Eesti Olümpiakomitee (EOK) järgmiseks presidendiks kandideerimist, on praeguseks suhelnud arvestatava osa EOK liikmetega ning oma mõtteid Eesti spordi ja liikumisharrastuse tulevikust neile tutvustanud. Tänase seisuga on ka kandidaadi ülesseadmiseks vajalikud toetushääled EOK liikmete poolt koos ning Kersti Kaljulaid otsustas kandideerida EOK juhiks,“ seisis teates.

Milline on teiste kandidaatide hetkeseis?

Sõõrumaa: „Eks õhtul selgub. Täpselt ei tea. Kui lubadusi arvestada, peaks kokku tulema.“

Teigamägi: „Lubadusi on piisavalt, et kandideerida. Loodame, et ametlikud tulemused näitavad sama.“

EOK liikmed esitavad toetushääled läbi EOK kontori, kes jooksvat seisu ei kommenteeri, vaid ootab hääli kella 23.59-ni ning teavitab lõplikest numbritest avalikkust kell 9 välja saadetavas pressiteates.

Delfile teadaolevalt on Teigamägi käinud viimastel päevadel aktiivselt alaliitude juhatuste koosolekutel ja suhelnud oma potentsiaalsete valijatega ka telefonitsi. Sõõrumaa enda sõnul aktiivset kampaaniat tegemas ei käi, vaid on kirjalikult toetust palunud kõikidelt EOK liikmetelt, lootes, et on end oma kaheksa aasta pikkuse tööga piisavalt tõestanud.