AMETLIK | Hyundai liitubki kestvussõidu sarjaga. Mida see tähendab nende WRC programmile?

Hyundai Motorsport on viimased kümmekond aastat löönud kaasa autoralli MM-sarjas ning osalenud aastaid ka ringrajasarjas TCR (Touring Car Racing). Viimastel kuudel on sahistatud, et Hyundai kaalub oma programmi alustamist ka WEC sarjas.

Neljapäeval tuligi sellele ametlik kinnitus. „Oleme põhjalikult analüüsinud LMDh (Le Mans Daytona h, WEC võistlusklass - K.R.) võimalusi ning leidsime, et see sobib kokku meie ambitsioonidega motospordis. Kestvussõit annab suurepärase võimaluse näidata Genesisi piirikompavat tehnoloogiat,“ seisis teates.

Mida see tähendab Hyundai WRC programmile?

Mainekas ralliportaal DirtFish kirjutas alles eelmisel nädalal, et osade allikate andmetel kavatseb Hyundai 2025. aasta lõpus WRC-st lahkuda ning rohkem investeerida just WEC-sarja.

Hyundai Motorsporti president Cyril Abiteboul on varem öelnud, et 2025. aastal keskendutakse ilmselt WRC-le ja WEC-le võrdselt. Kuulujuttude kohaselt on õhus variant, et Hyundai tehasetiimi alates 2026. aastast WRC-sarjas enam pole, aga i20 N Rally1 autod ei kao kuhugile. Nimelt on spekuleeritud uue eratiimi loomisega.