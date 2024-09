DELFI KREEKAS | Kas ralli MM-sarjale lüüakse hingekella? Hyundai on lahkumas, uusi tiime ei lisandu, FIA-t asi ei huvita...

Kreekas on suurimaks jututeemaks mitte raju võidukihutamine ja heitlus MM-tiitlile, vaid ralli tulevik. Viimaste nädalate jooksul laekus mitu šokeerivat uudist ning ajakirjanikud üritasid tiimijuhtidelt ja teistelt asjaomastelt välja uurida, mis toimub. Rallieelsel meediaüritusel kuulati kiirelt ära, kuivõrd on tiimid võidusõiduks valmis ja asuti siis põhiteema kallale. Et milline näeb välja 2026. aastal MM-sari?