Soome koondise väravavaht: ma ei tea, mida Inglismaa B-divisjonis teeb

„Ausalt öeldes oli see ilmselt kõige raskem vastane, kelle vastu oleme kunagi mänginud. Ma ei mäleta, et oleksin sellises keerises olnud. Ma ei tea, mida Inglismaa selles B-divisjonis teeb,“ kommenteeris Hradecky mängu järel soomlaste MTV-le.

„Tegelikkus ja reaalsus on see, et meie vastas oli maailma tipptasemel meeskond. Sellise surve all ei kesta igavesti. Energiatase langeb ja ühel hetkel tuleb peale väsimus. Poisid andsid endast kõik, selle üle võib uhke olla. Paraku ei ole Inglismaa see meeskond, kelle vastu oma taset hetkel mõõta,“ lisas Leverkuseni Bayeris mängiv Hradecky.