Harry Kane lõi sajandas koondisemängus kaks väravat, Holland viigistas Saksamaaga

31-aastase Kane`i arvel on nüüd 100 mänguga kokku 68 väravat.

Inglaste ajutine peatreener Lee Carsley on alustanud kahe võiduga. Avamängus said inglased Dublinis Iirimaast jagu samuti 2:0. Iirlased said eile teise kaotuse, kuid jäid Kreekale alla 0:2.