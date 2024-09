Mis saab WRC sarja punktisüsteemist? Laual on mitu erinevat varianti

Tänavuseks hooajaks mõeldi Rally1 klassis välja uus süsteem, kus esimesed punktid jagatakse välja laupäeva õhtul kümnele parimale sõitjale. Pühapäeval on eraldi arvestus, kus punkte saavad seitse kiireimat. Lisaks on alles tavapärane punktikatse.

Tänavune süsteem on saanud omajagu kriitikat, sest sellises arvestuses ei ole võitjale automaatselt enim punkte garanteeritud. Samas on pühapäevased rallipäevad muutunud varasemast hoopis pingelistemaks.

Portaali Motorsport.com teatel kaaluvad sarja eestvedajad, kas ja kuidas punktisüsteemi järgmiseks aastaks muuta. WRC komisjoni president Pernilla Solberg rääkis, et praeguseks on laual neli erinevat varianti.

„Vaatame iga süsteemi üle, et näha, kuidas need toimiksid,“ sõnas Solberg. „Tahame, et kõik osapooled jõuaksid nõusolekuni ja aasta teises pooles paneme asja hääletusele.“

FIA rallidirektor Andrew Wheatley on kindel, et praegune arvestus läheb muutmisele. „Mõned on kurtnud punktisüsteemi üle. Teised on selle enda kasuks tööle pannud. Üks asi, mida pole tänavu juhtunud, on igavad pühapäevad,“ kommenteeris ta. „Pole küsimust, et evolutsioon toimub. Selle otsuse teeb WRC komisjon, aga seda saab teha kuni tänavuse aasta viimase sessioonini (loe: rallini).“