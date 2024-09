Läti korvpallitäht lahkub NBA-st ja liitub Euroliigast unistava Dubai tiimiga

31-aastase ääremängija osas kirjutas välismeedias alles eelmisel nädalal, et ta on valmistumas uueks NBA hooajaks Golden State Warriorsi juures. Lätlasel veel ametlikku lepingut seitsmekordse NBA meistriga polnud.

Viimastel päevadel teatasid aga erinevad väljaanded, et Bertans on otsustanud liituda hoopis uue BC Dubai tiimiga, mis hakkab tuleval hooajal mängima Aadria liigas. Esimesena kirjutati Bertansi üleminekust Kreeka meedias.

NBA eksperdi Marc Steini andmetel pakub värskelt loodud klubi Bertansile mitmeaastast lepingut. Kontrahtis olla aga klausel, mis lubab tal teatud tingimustel NBA-sse naasta. Dubai klubiga on praeguseks lepingud sõlminud Nate Mason, Leyton Hammonds, JaCorey Williams (kõik USA), Aleksa Uskukovic, Nemanja Dangubic, Danilo Andušic (kõik Serbia), Klemen Prepelic (Sloveenia), Awudu Abass (Itaalia), Thirdy Ravena (Filipiinid), Bora Yasar (Türgi), Ahmet Düverioglu (Türgi/Jordaania) ja Leon Radoševic (Horvaatia).

Võimalikust Dubai klubi liitumisest Euroliigaga on räägitud juba viimased paar aastat. Meedias on spekuleeritud, et BC Dubai siirdumine Euroopa tugevaimasse klubisarja võib teoks saada hooajal 2025/2026. Loe ka: Korvpalli Euroliiga laienebki kõrbesse. Kahjuks või õnneks isegi arvatust varem