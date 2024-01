Korvpalli Euroliiga laienebki kõrbesse. Kahjuks või õnneks isegi arvatust varem

„Risk pole Dubai, vaid see, et klubid kulutavad liiga palju,“ rääkis leedulane intervjuus portaalile BasketNews. „Kordan enda vana juttu - peame olema jätkusuutlikud ja teenima sama palju raha kui kulutame. Dubai tulek ei muudaks selles osas midagi. Probleem on olemas ka ilma nendeta. See on see, mille kallal töötama peame. Ausa mängu reeglid on juba paigas ja jätkame klubiomanike panuse vähendamist. Me ei räägi palgalaest, aga millestki sarnasest, et me saaks palku kontrollida. Loodan, et saame juba sel aastal klubidega kokkuleppele.“