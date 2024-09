Eesti koondise eest ajalugu teinud Patrik Kristal liitus EM-valikmänguks U21 esindusega

Noormeeste U21 koondisega liituvad tänasest poolkaitsjad Patrik Kristal ja Danil Kuraksin, kes kuulusid septembrikuises koondiseaknas meeste koondise koosseisu, teatas Eesti jalgpalliliit esmaspäeval. Kuraksin on karjääri jooksul U21 koondist väljakul esindanud 14 kohtumises ning löönud kaks väravat, kusjuures viimati oli ta täpne just Saksamaa vastu. Kristal on U21 koondist seni esindanud ühe korra, kui kuulus juunikuises Balti turniiri kohtumises Soome vastu põhikoosseisu ning tegi täismängu.