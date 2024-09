DELFI ROOTSIS | Patrik Kristal ületas 104 aastat püsinud rekordi: kahju, et see tuli sellise seisu pealt, kuid kusagilt peab alustama

Nüüd lõi Kristal aga 104 aastat püsinud tippmargi üle. „Kukla taga see idee oli, kuid nii tähtis see minu jaoks polnud. Kõige olulisem on ikka tiimi esitus. Mänguminutid on ka tähtsad, kuid need pole kõige olulisemad. Rekordi üle olen õnnelik. Kahju, et see tuli sellise seisu pealt, kuid kusagilt peab alustama. Siit nüüd ainult edasi,“ sõnas Kristal Rootsiga peetud kohtumise järel.