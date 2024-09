Warholm: ma ei otsi vabandusi, aga sain Duplantisega võidujooksu ajal vigastada

Warholm ütles Norra ringhäälingule NRK, et tema hooaeg on väga suure tõenäosusega lõppenud. Norralase sõnul sai ta kolmapäeval reievigastuse, kui sprintis võidu Rootsi teivashüppeässa Duplantisega.

Warholm tunnistas, et ei kahetse põneval jooksuvõistlusel osalemist grammigi. „Ma teeksin seda uuesti. See oli ajalooline ja imeline päev, aga ma ei tahtnud, et see nii lõppeks. Samas ei usu ma, et see (reievigastus) midagi tõsist on,“ nentis Warholm.