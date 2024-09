VIDEO | Teivashüppetäht Armand Duplantis tegi 100 meetri jooksus Karsten Warholmile säru

Duplantis oleks antud tulemusega saanud kodustel Rootsi meistrivõistlustel teise koha. „See on hea tunne,“ oli teivashüppaja Duplantis sprindivõiduga ääretult rahul. „Seda on tegelikult raske seletada. See on väga eriline õhtu, mõnes mõttes erilisem kui tavaline teivashüppevõistlus. Kuradima lõbus ja täpselt selline, nagu ootasin.“