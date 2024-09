Ujuja Matz Topkin tuli Pariisi paralümpial seitsmendaks

Topkini viis kaheksa parema hulka eelujumiste kuues aeg 46,24. Õhtul peetud finaalis sai ta kirja aja 47,03, mis andis seitsmenda ja ühtlasi Pariisis Eesti paralümpiakoondise parima.koha. Eestlase isiklik rekord on ligi nelja sekundi võrra kiirem.

„(Medali)šanss on. Tase on tipus väga kõva. Teoorias peaksin oma viis aastat tagasi ujutud isikliku rekordiga olema poodiumi konkurentsis. Samas on rekord viis aastat vana ning ma pole päris seda taset viimastel aastatel kätte saanud,“ sõnas Topkin Pariisi OMi eel Delfile.