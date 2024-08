DELFI VIDEO | Matz Topkini taktika paralümpial: tänu töötavatele jalgadele tuleb esimese 25 meetriga piisav edu sisse teha

„(Medali)šanss on. Tase on tipus väga kõva. Teoorias peaksin oma viis aastat tagasi ujutud isikliku rekordiga olema poodiumi konkurentsis. Samas on rekord viis aastat vana ning ma pole päris seda taset viimastel aastatel kätte saanud. Olümpial on kõik võimalik. Finaalis on igal mehel võimalus,“ rääkis Topkin reedel toimunud pressikonverentsi järel Delfile.

Topkini võistlusklassis osaleb erineva puudetüübiga sportlasi. Kuna Matzil endal töötavad ujumise mõttes jalad, aga osadel konkurentidel rohkem käed, siis on tema trumbiks distantsi esimene pool.

„Klassifitseerimine on pikk ja keeruline protsess. Eksperdid, kes seda läbi viivad, mõõdavad iga sportlase sisuliselt igat jäset ja liigest, mis liigub, kui hästi liigub jne. Põhimõtteliselt on see matemaatiline valem,“ selgitas Topkin.

„Minu klassis on hästi erinevad sportlased. Üldiselt on enamus aladel favoriidid need, kes istuvad ratastoolis, aga kel on tugevad käed. Sellest tuleneb ka minu taktikaline lähenemine: stardis tuleb kõvasti eest minna ja proovida lõpuni vastu pidada. Kui vaadata ükskõik millise eelmise tiitlivõistluse 50 meetri seliliujumise finaali, siis seal joonistub hästi välja, kuidas see välja näeb. Võin olla esimese 25 meetriga kasvõi esimesel-teisel positsioonil ja siis tulevad need „jobud“ suure kiirusega,“ muigas Topkin.

Pariisi olümpialt Eesti 24-liikmeline delegatsioon medalit ei võitnud. Kas see paneb viieliikmelisele paralümpiakoondisele ekstra pinge peale? „Spordifännina saan aru, et medal on kõige uhkem asi, mida Pariisist kaasa saaks võtta. Kas see paneb pinged peale? See oleneb indiviidist. Arvan, et lähme kõik enda absoluutset parimat andma. Kas tuleb medal, see sõltub sellest, kuidas päev läheb.“

Millised olid Topkini tipphetked 11. augustil lõppenud Pariisi olümpiast ning mida kavatseb ta olümpialinnas oma starti oodates teha? Vaata kogu intervjuud Matz Topkiniga videost!

Pariisi paralümpia otseülekanded on nähtavad Delfi TV-s. Täpsema ülekannete kava avaldame esmaspäeval.