Suurepärase aja sprintinud ja Warholmi alistanud Duplantis oksendas pool ööd: ma ei uskunud, et see on nii karm

„Ma teadsin, et pärast 100 meetrit on raske võistelda, kuid ma ei arvanud, et see nii karm saab olema,“ ütles Duplantis Aftonbladetile. „Mul on kõikjal krambid, isegi kohtades, mille olemasolust ma ei teadnud. Aga ma ei kahetse midagi.“