FOTOD | Kalev/Cramo mäng Euroliiga klubiga lükkus libeda põranda tõttu edasi

Reedel on seega kavas kaks mängu: kell 17 Kalev/Cramo - Pariis ja kell 20 Napoli - Bilbao. Korraldaja Delfi Meedia AS ja Piletitasku.ee vabandavad. Korraldajate sõnul ostetakse pilet soovi korral tagasi, aga tänane pilet kehtib ka reedesel mängupäeval mõlemaks kohtumiseks. Kel on piletitega probleeme, võtke ühendust Piletitaskuga.

BC Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kase sõnul arvavad spetsialistid, et peamine platsi niiskeks muutumise põhjus on kondents, millele aitavad kaasa viimaste päevade soojad ilmad. Põrand pandi Tondiraba halli maha kolmapäeva hommikul ja see vajab veel pisut aega, et temperatuurid ühtlustuksid.

Kuigi Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti allolevas teadaandes seisab, et ilmselt on väljak millegagi määrdunud ja vaja erakorralist puhastamist, siis Kase sõnul see tõenäoliselt nii pole. Viimati kasutati Tondiraba hallis korvpallipõrandat mais Eesti meistriliiga finaali viimases mängus ja selle järel põrandat puhastati.

Homseks loodetakse probleem kõrvaldada.

„Kõige rohkem kannatab just fänn, kes oli kohale tulnud ja loodetavasti saame reedel selle heastada,“ sõnas kalevlaste peatreener Heiko Rannula.

Tondiraba halli haldaja Tallinna linna selgitus

„Tondiraba jäähallis täna ära jäänud korvpallikohtumine BC Kalev/Cramo ja Pariisi meeskonna vahel oli põhjustatud väljaku libedusest. Kuna temperatuur oli halli põranda pinnal korduvate mõõtmiste juures 14-16 kraadi ja enamgi, ei saanud libedus tekkida kondensist. Kui põranda pinnal on sooja enam kui 12 kraadi, siis kondensi ei teki,“ selgitas Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti juhataja asetäitja Ivar Jurtšenko.

„Tõenäoliselt on väljak millegagi määrdunud ja vajab erakorralist puhastamist. Tondiraba jäähall kui võistluspaik vabandab kõigi külastajate ees, kellel jäi oodatud korvpallimäng nägemata. Halli süüd mängu ära jäämises otseselt ei ole. Üheskoos korraldajatega loodame kiirkorras leida lahenduse, et tänane mäng saaks igal juhul peetud homme,“ lisas ta.

Enne turniiri: