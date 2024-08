„Kes Pariisi mängu vaatama ei tule, on loll!“ Meistrite liigast unistav Kalev/Cramo alustab tihedat tsüklit

Valitsev Eesti korvpallimeister Kalev/Cramo on jõudnud trenni teha vaevalt kuu, kuid juba paari nädala pärast peetakse Türgis hooaja tähtsaimad kohtumised. Delfi väisas klubi kolmapäevast treeningut, et saada aimu, kuidas on senine ettevalmistus kulgenud.