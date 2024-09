Kersti Kaljulaid viitas Team Estonia sportlaste arvu vähendamise vajadusele

„Tundub, et Eesti rahva enamik arvab, et peaksime panustama sellesse, et meil oleks rohkem seda tõenäosust, kas see medal tuleb. Mulle tundub, et see on Eesti inimestele oluline,“ ütles Kaljulaid.

„See tähendab, et me peame võib-olla suutma teha Team Estoniaga sellist tööd, kus võib-olla vähemate sportlastega, aga fokuseeritumalt, korralikumalt formeeritud tiimidega, tihedas koostöös erialaliitudega, võib-olla ka läbi rahvusvahelise koostöö suudame viia igaks olümpiaks rohkem sportlasi sinna, kus nad heal päeval selle medali toovad.“

„Sest lõpuks on see tõenäosuste küsimus. Mida rohkem on neid, kel on tõenäosus võita medal, siis see medal ka tulla saab. Kindlasti saab vaadata, mida teevad näiteks norralased, rootslased, taanlased ja mida võib-olla ei tee soomlased, kes meiega koos jäid nullile,“ jätkas ta.

Kaljulaid lisas, et toetamine võiks olla senisest vähem jäik ja baseeruma mitte üksnes kvantitatiivsetel numbritel.

Delfi ajakirjanik Jaan Martinson kirjutas 3. mail ilmunud kommentaaris, et Team Estonia nimekirjas on 177 suveolümpiaalade sportlast, samas kui mitu korda suuremal spordiriigil Norral on vaid 72.

Team Estonia juht Raido Mitt ütles samal teemal intervjuus Delfile Norra võrdluse kohta: „Üks asi on, kuidas Team Estonia leiab sportlastele võimalusi, ja teine asi on, kuidas sportlased need realiseerivad. Noorte hulgas, jah, teeme muudatuse, tõstame toetavate vanust, suurendame toetusi, vähendame sportlaste arvu. Samas on paljudel alaliitudel rahaliselt sedavõrd raske, et kui lõpetame kolme neljandiku sportlaste toetamise, riputavad nad jooksukingad varna. Tuleb leida kuldne kesktee.“