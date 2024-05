Team Estonia juht: alaliitudel on rahaliselt raske. Sportlased, kelle toetamise lõpetaksime, riputaksid jooksukingad varna

Team Estonia juht Raido Mitt vastab küsimusele, miks Norra tippspordiüksuses on märkimisväärselt vähem atleete kui Team Estonias, otse ja ausalt: „Olen Olympiatoppenis käinud ja asja uurinud. Nad pakuvad sportlastele rohkem teenuseid ja sestap on ka nimekiri ahtam. Meil on Team Estonias palju noori, kelle arvu, tõsi, kavatseme vähendada.“