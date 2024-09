Pettunud Max Verstappen ebaõnnestunud kvalifikatsioonist: ma ei saa aru, mis juhtus

Kvalifikatsioonis noppis McLaren kaksikvõidu, kui Norrise järel sõitis teise aja välja Oscar Piastri. Meeskondlik tiitliheitlus on viimaste etappidega muutunud väga põnevaks, sest McLaren kaotab Itaalia GP eel Red Bullile vaid 30 punktiga.

„Teises sessioonis ei olnud seis halb,“ rääkis siis teise aja välja võitnud Verstappen. „Kuid kolmandas oli tasakaal kadunud. Ma ei saa aru, kuidas see juhtus. Praegu oleme tipptiimidest viimaste seas. Raske on öelda, kui konkurentsis pühapäevasel sõidul oleme.“

„On selge, et midagi auto juures ei toimi. Püüame sellest aru saada ja mure kiiresti lahendada,“ rääkis Horner. „Näeme, et McLaren on viimastel nädalatel kõva sammu edasi teinud. Siin oleme ka Ferrarist ja Mercedesest maas. Suur töö ootab ees.“