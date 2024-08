Max Verstappeni isa kritiseeris teravalt Red Bulli: aeg on peeglisse vaadata, olukord on tõsine

Üldarvestuses juhib Verstappen küll Norrise ees veel 70 punktiga, aga tiimide võrdluses on Red Bulli edu McLareni ees sulanud 30 silmale.

„See võtab asja kokku,“ märkis Jos. „Meeskond on mitu korda valeotsuse teinud. Nüüd oleks aeg peeglisse vaadata, mitte kõike ilustada. Aeg on iseendale hakata küsimusi esitama, kui selleks juba liiga hilja pole. Head inimesed on tiimist lahkumas. Ma ei ole üldse rahul sellega, mis praegu toimub.“ Näiteks mai alguses andis Red Bull teada, et üle 20 aasta tiimis töötanud võistkonna peainsener Adrian Newey lahkub omal soovil võistkonnast.