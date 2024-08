Kui edukas oleks Rasmus Mägi kümnevõistluses? Treenerist isa Taivo Mägi: oletada võib, aga tal on jooksumehe identiteet

Rasmus Mägi kolmel olümpial 400 meetri tõkkejooksu finaali juhatanud ja EM-i hõbedat võita aidanud isa Taivo tunnistas, et ta poeg on hingelt jooksja, mitte kümnevõistleja.

„Rasmusel on jooksumehe identiteet, ta tundis selle ära juba üsna varakult,“ selgitas Taivo Mägi. „Seega võib ainult oletada, kui hea ta kümnevõistluses oleks. Ilmselt tulnuks noorena rohkem teivast hüpata, sest see ala ei tule nipsust – kaugus ja kõrgus on tal täiesti korralikud. Heited ... Kui defineerid end kümnevõistlejana, tuleks nendega tegeleda, aga Rasmus saaks kenasti hakkama, arvan. Noorena „TV 10 olümpiastardis“ osaledes oli ta palliviskes Harju keskmine ehk siis sinna oleks võinud ehitada küll, kuulitõuget on ta proovinud, pöördega, 12 meetri lõppu tuli üsna lihtsalt ... Aga mis siin rääkida, Rasmus tegi oma valiku varakult ja leian, et ta läks mööda õiget teed.“