Alasti tõde: kümnevõistlus on pool Eesti kergejõustikku, alati kohal, alati tipus. Miks? Ja kus on meie jooksjad, hüppajad, heitjad, viskajad?

„Kümnevõistlus on pool Eesti kergejõustikku, teine pool on kõik muud alad ja nii on olnud läbi sajandi. Kui keegi tahab vaidlema hakata, et teistel on saavutusi rohkem, siis kui palju on neil võimalusi? 20 korda enam! Kümnevõistluse võimalus on ahtake – üks võistlus ja kõik. Ning nüüd paneme siia kõrvale individuaalsed jooksud, hüpped, heited-visked-tõuked. Selline kamp võiks ju kümnevõistluse pika puuga üle lüüa, aga ei löö,“ kuulutas valitseva Euroopa meistri Johannes Ermi treener Holger Peel.