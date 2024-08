Jürgen Henn: välismaal saavad eestlased regulaarselt mängida ja see teeb Premium liiga meeste olukorra raskemaks

„Eriti keskväljal ja kaitseliinis on meil mängijad, kes saavad välismaal regulaarselt mängida. Selles mõttes teeb see tänasel päeval Eesti liiga mängijatel olukorra raskemaks. Kui välisliigas on mängija, kes mängib regulaarselt, siis on tema eelisseisus. Selles mõttes on keskväljal konkurents tihe,“ põhjendas Henn, miks jäid näiteks Soomets ja Kreida sel korral valikust välja. „Lisaks peaksid mängijad olema heas füüsilises seisus. Eelseisvates kohtumistes on see väga oluline.“