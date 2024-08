Henrik Ojamaa lõpetas koondisekarjääri

Pressikonverentsil selgitas olukorda ka peatreener Jürgen Henn. „Ojamaa jaoks on koondise aknad vajalikud selleks, et ta selg saaks taastuda. Ta selg on sellises seisus, et koondist aidata pole võimalik ja ta keskendub nendes akendes enda tervisele,“ lausus rahvusmeeskonna juhendaja. „Olen näinud, kui kehvasti see koormus võib talle mõjuda – selg on krambis ja lukus. Ma tervislikus seisukohast saan aru. Tema olukord on selline, et ta teeb koondisega lõpparve ja keskendub enda tervisele, et olla klubi jaoks olemas nii palju kui võimalik.“