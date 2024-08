DELFI VIDEO | Raivo E. Tammel tuli Ironmanil pisar silma: see on ikka üks müstiline asi!

„Selline tunne, et polegi sõnu! Nii lahe ja nii raske! Vahepeal mõtled, et kurat, on ikka ala välja mõeldud,“ rääkis emotsionaalne Tamm Ironmani finišis.

„Rattasõidus oli nii tugev vastutuul, allamäge andis üle 50 km/h sõita, aga siis tuli jälle tuul ja pisar oli silmas. See kõik andis ka jooksurajal tunda, tallad olid vastutuult sõtkumisest väsinud. See on ikka üks müstiline, müstiline asi!“ lisas ta.

Tunnustatud spordikommentaator Kalev Kruus tunnistas pärast laupäevase täispika Ironmani, et talle nüüd tükiks ajaks aitab. Ning Tamme sõnul ei sooviks ka tema enam uuesti pikemat väljakutset ette võtta. „Ma täna mõtlesin ka, et ei kujutaks täispika distantsi läbimist ette. See poolpikk on minu naudingute piir.“

Vaata videointervjuud!