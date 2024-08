DELFI VIDEO | Ööpimeduses üle finišijoone kõndinud Kalev Kruus: viis täispikka Ironmani on viis korda rohkem, kui ma elus oleks arvanud

„Tore on ikka, aga ega siin tangis täna rohkem ei olnud, kui oli,“ rääkis viimase jooksuringi kõndides läbinud Kruus.

„Kuulus Masinawärgi (Rock FM-i saade ja selle juhi Raiko Ausmehe kaubamärk - toim) direktor küsis mu käest rattavahetusalas, miks sa ronid siia igal aastal, kui sa tuult kirud. Ma ei saanud talle vastata, aga vastan nüüd: olen roninud siia neli aastat järjest ja kokku viiele täispikale esiteks sellepärast, et öelda Ain-Alar Juhansonile „aitäh“ - see on hea üritus.“