VIDEO | Uus skandaal Türgis. Fenerbahce president langes keset mängu rünnaku alla, vastasklubi süüdistab presidenti provotseerimises

Kohtumise järel esinesid mõlemad klubid omapoolsete avaldustega. Fenerbahce klubi teatel esitas Ali Koc ametliku süüdistuse teda rünnanud inimese ja mänguga seotud ametnike vastu, kes sellise intsidendi läbi lasid. Seejuures kutsuti Koci rünnanud inimest „jalgpalliterroristiks“. Euronewsi teatel on F.Ö initsiaalidega mees praeguseks koduarestis.

„Lisaks astume vajalikud sammud, et mõista, mida meie fännid kogesid mängu eel, selle ajal ja kohtumise järel,“ seisis teates.

Göztepe aupresident Mehmet Sepil sõnas koduklubi poolses avalduses, et uurivad välja, mis ja miks täpsemalt juhtus. „Kaitseme Göztepe huvisid. Kui meie poolt tehti viga, siis vabandame, aga me seisame oma klubi õiguste eest.“

The Sun vahendas Göztepe sõnavõttu, kus Koci süüdistati kodufännide provotseerimises. „On täiesti vastuvõetamatu, et inimene trügib alale, kuhu lubatakse vaid vastava akrediteeringuga inimesed. Seda ajal, mil kohtumine veel käib, et meie fänne provotseerida.“