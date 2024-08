Rivo Vesiku hoolealused pidid olümpia poolfinaalis kaotusega leppima

Vesik rääkis pärast veerandfinaali - kus šveitslannad alistasid valitsevad maailmameistrid, ameeriklannad Sara Hughesi ja Kelly Chengi 2:0 -, et närvipinge on olümpial meeletu .

„Minul on närvid läbi olnud kaks nädalat. Olen kolm kilo alla võtnud,“ muigas Vesik. „Kuid tõsiselt: olümpial on pinget palju rohkem. Rannavõrkpallurid on harjunud mängima neljapäevast pühapäevani, siis pole aega närvitseda.“