DELFI VIDEO RIIAST | Siim-Markus Post: Eesti ei saanud sisse, Ukrainal oli mängupraktikat rohkem

„Me ei saanud väga sisse... selline rabe ja mängupraktikat oli vähem, neil rohkem,“ rääkis Post Delfi videointervjuus. Ta viitas asjaolule, et suurem osa Ukraina laupäevasest koosseisust käis suvel Taiwani turneel, kus peeti rohkelt kohtumisi.

Laupäeval 8 punkti ja 5 söötu toonud Post on üks väheseid koondislasi, kellel veel uueks hooajaks koduklubi pole. „Praegu on seis lahtine. Olen vabaagent ja pakkumistele avatud. Vaatan jooksvalt,“ rääkis mängujuht ja tõdes, et seni pole eriti pakkumisi tulnud.