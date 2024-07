TIPPHETKED JA FOTOD | Eesti korvpallikoondis kaotas nigela neljanda veerandi tõttu Ukrainale

Kolmandat veerandit alustas paremini Eesti, 4,5 minuti järel mindi 51:48 ette. Näis, et Eesti võikski oma rada minna, aga Suurorg sai reielihase pihta valusa löögi ja pidi mängust lahkuma. Teine mängujuht Post oli küll aktiivne, aga tegi kolm minutit enne perioodi lõppu neljanda vea ja läks pingile. Nii pidi peatreener Heiko Rannula mõnda aega kasutama mängujuhita koosseisu. Enne neljandat veerandit oli seis 63:63 viigis. Eesti poolelt oli ainsana kahekohalise punktiarvuni jõudnud Kuuba (10).

Suurem osa koondise kogenumatest mängijatest Ukraina vastu kaasa ei tee. 12-mehelises koosseisus on huvitavaim nimi Hugo Toom (21), kes on alates novembri lõpus saadud raskest põlvevigastusest kohtumistest eemal olnud. Samuti on suurem osa põhitegijaid puudu Ukrainal.