Pariisi olümpiakülast ei leia mitut populaarset toitu, sportlastel on puudu ka munadest ja lihast

Prantsusmaa spordileht L’Equipe kirjutas, et sportlased on eelkõige kurtnud just munade ja grillitud lihade nappuse üle. Olümpiaküla toidu eest vastutava firma Sodexo esindaja lubas, et järgmiste päevade jooksul on kogused juba suuremad ja kõik atleedid saavad koostada rahuldava menüü.

Olümpiaküla söögisaal mahutab 3500 inimest, kasutusel on ligi 500 erinevat retsepti. Olemas on näiteks Prantsusmaa, Aasia ja Afro-Kariibi pärase toidu nurk.

Küll on valikust puudu mitmed populaarsed toidud, näiteks friikartulid. Korraldajate sõnul on nende suurtes kogustes valmistamine tuleohtlik. Valikust ei leia ka avokaadosid, mis on üks tervislikumaid taimse rasva allikaid. Põhjus on selles, et nende viljade Prantsusmaale transportimine polevat piisavalt keskkonnasõbralik.

Keskkond ja selle hoidmine ongi Pariisi olümpia korraldajate jaoks võlusõna, mida kasutatakse erinevate probleemide põhjendamiseks. Nii pole olümpiaküla tubades tavapärast konditsioneeri ja sportlasi võistluspaika sõidutavates bussides pole üldse jahutust.

Pariisi olümpial valmistatav toit peaks olema poole väiksema süsinikujalajäljega kui 12 aastat tagasi Londoni olümpial. Vähemalt sellise eesmärgi korraldajad endale seadsid. Veerand kasutatavast toorainest pärineb kuni 250 km kauguselt Pariisist ja viiendik toorainest on orgaaniline. Kõik lihatooted, piim ja munad on Prantsusmaalt.

Toidu suunas oli kriitiline ka Eesti ujuja Eneli Jefimova. „Tokyoga ei anna siinset toitu võrrelda. Toiduvalik ei ole nii lai. Ma ei saa aru, miks on siin üldse eraldi ruumid „maailma“ köögile, Prantsuse köögile ja Aasia köögile, kui see toit on igal pool täpselt samasugune. Pange siis kõik ühte kohta, et ei peaks erinevates ruumides seisma. Eilsel esimesel päeval oli eriti suuri raskusi. Ei viitsinud üldse järjekorras seista,“ rääkis Jefimova kolmapäeval Eesti ajakirjanikele.

Pariisi olümpiamänguid avatakse ametlikult täna.