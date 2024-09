JUBA TÄNA: Suur korvpall Tallinnas – tippturniir algab Tondiraba jäähallis Kalev/Cramo ja Euroliiga klubi Pariis Basket mänguga!

Sõprusturniir toimub nii-öelda Final Four formaadis. Loosi tahtel lähevad ühes poolfinaalis vastamisi Kalev/Cramo ja Pariis ning teises Bilbao - Napoli. Üks poolfinaal on kavas neljapäeval ehk 5. septembril, teine reedel. Laupäeval lähevad omavahel vastamisi mõlema matši kaotajad ning võitjad.

Kes on Cramo vastased?

Bilbao Basket on eestlastele tuttav läbi Kristian Kullamäe, kes seal äsja tiimiga uue lepingu sõlmis . Eduka aasta teinud Kullamäe viskas lõppenud hooajal Hispaania meistriliigas keskmiselt 10,1 punkti, võttis 2,3 lauapalli ja andis 1,9 resultatiivset söötu mängu kohta. Bilbao lõpetas eelmise hooaja Euroopa tugevaimas meistriliigas 13. kohal.

Napoliga liitus hiljuti Kaspar Treier, kes viimased hooajad pallis Sassari Dinamos. Treieri uut koduklubi, valitsevat Itaalia karikavõitjat juhendab Poola koondise peatreener Igor Milicic. Horvaatiast pärit korvpallitreener tuleb koos Poola koondisega Eestisse ka novembrikuus, kui Eesti võõrustab vastaseid 2025. aasta EM-i valikmängus. Milicici ja Poolaga on eestlased viimastel aastatel omajagu kokku puutunud, sest mullu mängiti samas olümpia valikturniiril ja enne seda 2023. aasta MM-i valiksarjas. Napoli selle suve nimekaim ost on kogenud Kanada mängujuht Kevin Pangos, kes on Euroliigas esindanud näiteks Kaunase Žalgirist, Barcelonat ja Milano Olimpiat.