Hispaanias jätkav Kristian Kullamäe: tahan tõestada, et olen mängija, kellega peab tõsiselt arvestama

„See on uus leping, mis annab mulle võimaluse ka ülejärgmisel hooajal seal jätkata,“ sedastas ta Delfile. Kossuäss tõi välja, et klubi vastas tema ootustele ning esimese aastaga võib rahule jääda. Kullamäe lisas, et toimetab suvel omaette, kuid on siiski treeninglaagris Hispaanias. „Olen ootusärevil. Soovin teha järgmisel aastal nii mentaalses kui ka füüsilises perspektiivis sammu edasi. Kui eelmisel aastal näitasin, et suudan siin mängida, siis sel hooajal tahan panna märgi maha ja näidata, et olen mängija, kellega peab tõsiselt arvestama,“ rääkis tagamängija ning tunnistas, et lõppenud hooajal oli liialt palju kõikumisi.